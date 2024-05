Coppia di ladri in palestra subito indentificati dagli uomini in divisa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si sono intrufolati negli spogliatoi di unadi viale Varese, martedì pomeriggio, rubando abbigliamento di marca e il portafogli di un cliente. Ma la pattuglia della Squadra Volante, quando è arrivata la segnalazione, aveva già fermato Ayman Traorè Amadou, 21 anni di Rogeno e Mihail Profor, 23 anni senza fissa dimora, trovandoli in possesso di una bicicletta Mtb che era stata rubata davanti a una scuola in via Balestra. Negli zaini gli agenti hanno trovato la refurtiva del furto in, oltre a un Ipad, per il quale il solo Amadou è stato imputato di ricettazione. Arrestati entrambi per furto aggravato e furto in abitazione, sono finiti ieri mattina a processo per direttissimo, che proseguirà a giugno.