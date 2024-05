Coppa del Mondo Nuoto di Fondo - l’Italia in gara a Porto Torres dal 24 al 26 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sassari, 232024 – Tornano ingli Azzurri deldie lo fanno nelle acque libere di casa. Ladelfa tappa in Sardegna, evento organizzato dall’Acquatic Team Freedom di, con il supdella Federazione Italiana. Le gare si svolgeranno nel Golfo degli Aranci e sono in programma dal 24 al 26. Il programma e gli orari delle gare, i convocati e il calendario – Fonte feder.it In programma venerdì le 10 km, alle 9.15 quella maschile e alle 11.45 quella femminile, sabato la staffetta 4×1500 dalle 9.30. LA NAZIONALE ASSOLUTA AL VIA. Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Cooper), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Fabio Dalu (Esercito/Esperia Cagliari), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari), Ivan Giovannoni (Esercito/Aurelia), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hidross), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Rachele Bruni (Fiamme Oro/Aurelia), Silvia Ciccarella (Carabinieri/CC Aniene), Veronica Santoni (CC Aniene), Andrea Filadelli (Marina Militare/Superba) e Sofie Callo (Fiamme Oro/Superba).

