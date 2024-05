Copa America - introdotto un nuovo cartellino | svelato come funziona

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 23 maggio 2024) La2024 porta con sé l’introduzione di uncos’è everrà utilizzato nel corso della competizione. LaAmérica 2024 si terrà quest’estate, inizierà il 20 giugno e si concluderà il 14 luglio. Questa sarà la 48° edizione della competizione organizzata dalla CONMEBOL e dalla CONCACAF. La competizione si terrà negli Stati Uniti e in quest’edizione la nazionale campione in carica è l’Argentina. In questi ultimi anni il mondo del calcio si è evoluto sempre più cercando di restare sempre al passo con le nuove tecnologie, per esempio lo abbiamo visto col VAR, con la Goal Line Technology e anche con i cinque cambi nel corso dei 90 minuti. Anche in occasione de LaAmérica 2024, si è pensato di introdurre una nuova regola, quella di inserire un altroa quelli già esistenti. Algiallo e a quello rosso si aggiungerà un altro colore: il rosa.