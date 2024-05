Controllare le foto - verificare le font - non farsi ingannare | i 4 strumenti di Google contro le fake news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Anche il noto motore di ricerca ha una serie di soluzioni per contrastare bugie e bufale in cui si rischia di imbattersi mentre si naviga, utili soprattutto in questo 2024 ricco di appuntamenti elettorali.

Come controllare le foto, come verificare le fonti, come non farsi ingannare: i 4 strumenti di Google contro le fake news - immagine qui sopra da prebunking.withgoogle.com Le fake news sono decisamente una delle piaghe del nostro tempo: ci sono sempre state bufale e notizie intenzionalmente false (quelle errate o imprecise ...

