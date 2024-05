Consorzio Bonifica di Paestum | sospeso presidente

Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria dei Consorziati di Comieco – Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – approvando il Bilancio 2023, il Budget 2024 e il Piano Specifico di Prevenzione, che nel 2023 ha registrato un importante risultato: il superamento del 90% del tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici immessi al consumo, oltre l’obiettivo dell’85% fissato dall’UE per il 2030. ildenaro

Sarà l’assemblea del consorzio, in calendario a metà della prossima settimana, a decidere la composizione del nuovo Cda che dirigerà le operazioni in casa Vuelle e dal quale uscirà anche il nuovo presidente. Franco Arceci, presidente del Consorzio, sta tessendo con pazienza la tela per mettere insieme le figure giuste di questa nuova governance che dovrà avere una dote fondamentale in più rispetto al passato: la rapidità nel prendere decisioni.

ilrestodelcarlino