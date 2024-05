Consort Rinascimentale in Concerto - il nuovo appuntamento del Conservatorio ‘N ‘Sala’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl“Nicola Sala” è lieto di annunciare il prossimo evento:il 26 maggio alle ore 18 presso il Teatro San Vittorino con “in”. L’evento vedrà la partecipazione di musicisti provenienti dai Conservatori di Benevento, Roma e Napoli, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in suggestive atmosfere rinascimentali. Il progetto, sotto la direzione del Maestro Paolo Capirci, è realizzato in collaborazione con i docenti Tommaso Rossi, Giovanni Battista Graziadio e Evangelina Mascardi. Il repertorio sarà eseguito con strumenti d’epoca, per un’esperienza autentica e coinvolgente. Soddisfazione è stata espressa dal Direttore del “Nicola Sala”, Giuseppe Ilario, che ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire undi così alto livello, che rappresenterà un’occasione imperdibile per gli amanti della musica antica e per chiunque desideri vivere una serata di rara bellezza artistica e culturale”.