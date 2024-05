Confronto Marattin-Roventini sull’imposta sui grandi patrimoni | No a un aumento delle tasse Vogliamo solo redistribuire il carico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024)franco tra Andreae il deputato di Iv Luigialla tavola rotonda per la presentazione del manifesto degli economisti italiani favorevoli all’introduzione in Italia di un’imposta suiper rendere più equo il sistema fiscale. “Non sono d’accordo su nulla di quello che avete detto”, ha esordito. “Non credo che spesa pubblica sia soluzione di tutti i problemi. Dal ’95 al 2023 la spesa pubblica primaria è cresciuta quattro volte più del reddito, è stata più un problema che una soluzione. Sono contrario a qualsiasi incremento di pressione fiscale perlomeno finché i livelli di pressione su lavoro e produzione non scendono alla media Ue o Ocse”., tra i primi firmatari del manifesto, ha replicato che l’obiettivo non è far crescere la pressione fiscale ma arrivare a un sistema progressivo: si tratta quindi diil, a tassazione complessiva costante o ridotta.