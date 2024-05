Confindustria - Orsini nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 23 maggio 2024) 14.33 "Le parole pilastro per i prossimi 4 anni sono dialogo,identità,unità". Così il neolettodiEmanuele. A proposito del Superbonus dice: "Sono d'accordo che venga chiuso, ma non si può fare dall'oggi al domani.Consentiamo a chi ha avviato i lavori di concludere". E su Genova:"Non entro nelle vicende su cui s'indaga, ma non si blocchino merci e lavori".Imprenditore dell'edilizia in legno e dell'alimentare,, classe 1973, è stato eletto con il 99,5% dei consensi.