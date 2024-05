Confindustria | Orsini eletto presidente con il 99,5% del consenso

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – L’assemblea privata dei delegati, riunita nell’Auditorium della Tecnica di Viale dell’Astronomia, ha votato Emanuelequale 32modiper il quadriennio 2024-2028. L’assemblea ha registrato una partecipazione record pari al 98% degli aventi diritto al voto e undei votanti pari al 99,5%. Lo rende notoin un comunicato. L’assemblea ha contestualmente votato la squadra di Presidenza composta da dieci Vice Presidenti elettivi – Lucia Aleotti (Centro Studi), Angelo Camilli (Credito, Finanza e Fisco), Barbara Cimmino (Export e Attrazione degli investimenti), Francesco De Santis (Ricerca e Sviluppo), Maurizio Marchesini (Lavoro e Relazioni Industriali), Vincenzo Marinese (Organizzazione e Rapporti con i Territori e le Categorie), Natale Mazzuca (Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno), Marco Nocivelli (Politiche Industriali e Made in Italy), Stefan Pan (Unione europea e Rapporto con le Confindustrie europee), Lara Ponti (Transizione Ambientale e obiettivi ESG) – e tre Vice Presidenti di diritto, Giovanni Baroni (Piccola Industria), Riccardo Di Stefano (Giovani Imprenditori) e Annalisa Sassi (del Consiglio delle Rappresentanze Regionali).

