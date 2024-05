Concorso per giudici tributari - i requisiti e cosa sapere sul bando per 146 posti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Cpgt, l’organo di autogoverno della nuova magistratura fiscale, ha approvato il testo per il primoper giudice professionaleo. Le domande dovranno essere inviate in via esclusivamente telematica.

Il Consiglio di Stato (Sezione VII, Sentenza 04 marzo 2024, n. 2122) ha ammesso la Laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei Beni Culturali alla partecipazione al concorso straordinario per l'insegnamento nella classe A012. orizzontescuola

Concorso con prova selettiva in un'unica data e in una sola sede - concorso con prova selettiva in un'unica data e in una sola sede - giudici tributari, prova selettiva in sede e data unica. Decisione sprint presa tra consiglio di giustizia tributaria e dipartimento della giustizia tributaria sull'osservazione al bando del concorso ... italiaoggi

"Questa non è giustizia" la madre di Davide Ferrerio commenta la decisione dei giudici di Crotone - "Questa non è giustizia" la madre di Davide Ferrerio commenta la decisione dei giudici di Crotone - Una condanna a 8 anni per la presunta mandante del pestaggio del ventenne bolognese. Per Anna Perugino concorso anomalo in lesioni gravissime e non in tentato omicidio come chiedeva l'accusa che aveva ... rainews

Equitazione: due team siciliani in gara da venerdì via al concorso internazionale di Piazza di Siena - Equitazione: due team siciliani in gara da venerdì via al concorso internazionale di Piazza di Siena - Nel team Cavalli la Sicilia punta al podio dopo l'argento del 2023 e l'oro del 2022. Competitiva anche la squadra Pony ... lasicilia