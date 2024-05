Competitivita’ e sviluppo industriale | il Manifesto dei Giovani Innovatori a Montecitorio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una maggiore competitività delle imprese italiane e l’importanza di investire in ricerca e, maggiore propensione agli investimenti e rafforzamento della leadership del made in Italy nei mercati internazionali, educazione digitale e informatica per i, una nuova politicabasata su un rinnovato partenariato pubblico e privato, un approccio open source sulle nuove tecnologie digitali e democratizzazione degli strumenti dell’AI, tecnologia al servizio della vita quotidiana dei cittadini e valorizzazione deitalenti. Il tutto con una visione sistemica atta a ridurre la frammentazione normativa con una maggiore armonizzazione e senza eccessi di regolamentazioni. Si potrebbe sintetizzare così il“per un’Italia e un’Europa competitiva: ostacoli, opportunità e cambiamento” presentato oggi alla Sala Stampa della Camera dei Deputati da parte di ANGI, Associazione Nazionale, punto di riferimento per l’innovazione e il digitale in Italia.