Come vive Noland - il primo uomo al mondo che si è fatto impiantare nel cervello un chip di Neuralink

Neuralink programma un nuovo impianto cerebrale umano - Neuralink programma un nuovo impianto cerebrale umano - Neuralink: un nuovo capitolo nelle interfacce cervello-computer Neuralink, l’innovativa azienda di neuroscienze fondata da Elon Musk, si appresta a compiere un ulteriore passo avanti nel campo delle i ... meteogiornale

Neuralink, il paziente zero si racconta: "Ora sono multitasking e indipendente" - Neuralink, il paziente zero si racconta: "Ora sono multitasking e indipendente" - noland Arbaugh è il ragazzo tetraplegico di trent'anni su cui a gennaio è stato impiantato il primo chip prodotto dalla startup di Elon ... huffingtonpost

Neuralink pianifica l'impianto del suo microprocessore cerebrale in un altro volontario - Neuralink pianifica l'impianto del suo microprocessore cerebrale in un altro volontario - Neuralink, l’azienda di neuroscienze fondata da Elon Musk, si appresta a realizzare un nuovo passo avanti nel campo delle interfacce cervello-computer. Dopo aver ottenuto il via libera dalla Food and ... informazione