Come scegliere lo shampoo migliore per la cute secca e sensibile

(Di giovedì 23 maggio 2024) In una situazione di equilibrio, il cuoio capelluto dovrebbe sempre essere vitale, ben idratato e roseo, grazie all’irrorazione regalata dai vasi sanguigni. Purtroppo, però, questo stato di armonia può rivelarsi difficile da raggiungere e mantenere per via di stress, alimentazione e invecchiamento, rendendo necessario intervenire con unoper. I primi effetti negativi delle abitudini sbagliate, infatti, si manifestano sotto forma di dermatite e psoriasi, ma anche la forfora, specialmente se. Problematiche legate, tra le altre cose, allo scarso equilibrio idrico dello scalpo e alla conseguente disidratazione, che rende necessario un intervento mirato, ma delicato.capire se unopere desquamata è davvero necessario? La cosada fare, ovviamente, è osservarsi allo specchio.

La crema solare non impedisce l'abbronzatura e va accuratamente scelta in base al proprio fototipo: ecco la guida del professor Mercuri.Continua a leggere . fanpage

Nei Paesi dell’America Latina e nelle isole caraibiche l'amaca è uno di quei complementi d’arredo immancabili nei giardini e nel patio di molte abitazioni e altre dimore. Le origini sono molto antiche. Secondo alcuni, risalirebbero alla scoperta dell’America e a Cristoforo Colombo che favorì la diffusione di una prima forma rudimentale di questa rete sospesa, affinché i marinai non dormissero per terra sulle caravelle. quotidiano

Trucco occhi primavera 2024: il ritorno dell'ombretto azzurro - Trucco occhi: come scegliere il colore di ombretto guarda le foto Leggi anche › Trucco occhi: la teoria del colore per scegliere l'ombretto I consigli dell'esperto ' L'azzurro, insieme al blu, ...

In Salute. Sinner e non solo: quando lo sport causa problemi (e cosa fare) - In questi casi, meglio preferire attività come il nuoto o la bicicletta". Prima di scegliere l'attività fisica cui dedicarsi è necessario dunque fare qualche considerazione. "Bisogna valutare la ...