Come l’Unione Europea tutela la qualità dei prodotti italiani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo scambio dei professionisti della cucina è uno dei modi possibili di costruire l’Europa, partendo dall’enogastronomia, dal cibo e dal vino. Per rafforzare il sentimento europeo, che passa necessariamente anche dalla cucina e dalle tradizioni culinarie locali, Gastronomika raccontagli scambi tra cuochi siano un veicolo di arricchimento delle culture nazionali e di integrazione. Facendo conoscere tradizioni e ingredienti diversi si può creare un’Europa unita, partendo dalla tavola. Ma parlare di tavola e cucina vuol dire anche considerare alcuni aspetti “tecnici” legati al mondo enogastronomico, incluso qualche numero. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Carlo Corazza, direttore dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia nonché membro del gabinetto della presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. Siamo partiti da una panoramica sui regimi di, cioè quei marchi di protezione con cuispecificiagroalimentari, promuovendone le caratteristiche uniche legate all’origine geografica e alle competenze tradizionali.

Idee in Cucina - Idee in cucina - Pronti a mettere le mani in pasta Un'idea per la tavola di Natale dalla forma inconsueta, un centrotavola composto da elementi naturali, facili da reperire come rami di betulla o di pino. Sì alla ... cucchiaio

Furto in cucina, se anche da voi viene lo stesso ladro vi conviene scappare - Furto in cucina, se anche da voi viene lo stesso ladro vi conviene scappare - Ruba una lasagna e se ne va, le telecamere riprendono qualcosa di incredibile e mai visto prima ... amoreaquattrozampe

Rubinetti, docce, lavatrici: ecco dieci consigli utili per risparmiare l'acqua - Rubinetti, docce, lavatrici: ecco dieci consigli utili per risparmiare l'acqua - Si potrebbe infatti lasciarle a mollo in una vaschetta per un certo periodo di tempo e risciacquarle poi velocemente sotto un getto d’acqua per realizzare un notevole risparmio d’acqua: anche qui come ... corriere