Come finisce il film Ambulance | una decisione shock

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildi Michael Baycon Will che uccide Danny sparandogli al petto, per salvare Cam. Quando incontra la moglie di Will, Cam la conforta, le assicura la natura eroica di Will e, a sua insaputa, le dà il denaro che Will aveva tenuto da parte in precedenza. Poco prima, quando Danny scopre che è stata Cam a sparare a Will, usa Camesca contro i poliziotti e minaccia di spararle se non abbasseranno le armi. Conoscendo Danny e la sua natura pericolosa ed erratica, Will è certo che Danny possa davvero finire per uccidere Cam. Nel giro di un secondo, scioccando tutti, Will spara a Danny al petto, uccidendolo e salvando Cam. Will non è un criminale incallitoDanny. Si sente visibilmente a disagio a stare vicino a Papi e alla sua gente. Quando Zack riprende conoscenza, Cam lo conforta e lo mette in guardia dal fare qualsiasi mossa. Andando contro il loro precedente accordo di 8 milioni, Papi chiede più soldi e quando Danny usa il suo passato con il padreun modo per ammorbidire Papi, decide di lasciarli andare.