Come controllare le foto - come verificare le font - come non farsi ingannare | i 4 strumenti di Google contro le fake news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Anche il noto motore di ricerca ha una serie di soluzioni per contrastare bugie e bufale in cui si rischia di imbattersi mentre si naviga, utili soprattutto in questo 2024 ricco di appuntamenti elettorali.

La Gilda degli insegnanti di Caserta ha elaborato delle tabelle relative agli esiti degli ultimi nominati da GPS per l’anno scolastico 2023-2024 per le province di Caserta, Napoli, Latina, Frosinone e Roma. L'articolo GPS, punteggi ultimi nominati 2023-24. orizzontescuola

Come controllare le foto, come verificare le fonti, come non farsi ingannare: i 4 strumenti di Google contro le fake news - immagine qui sopra da prebunking.withgoogle.com Le fake news sono decisamente una delle piaghe del nostro tempo: ci sono sempre state bufale e notizie intenzionalmente false (quelle errate o imprecise ...

Il "redditometro" fa più paura ai partiti che agli evasori - ... il decreto ministeriale si poneva infatti l'obiettivo di controllare acquisti come borse e gioielli, pagamenti di alberghi e ristoranti, di videogiochi e abbonamenti alle piattaforme di streaming. ...