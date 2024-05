Cinzia Luison uccisa a bottigliate - il marito condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) I giudici della Corte d’Assise di Udine ha emesso una sentenza di ergastolo nei confronti di Walter Pitteri, l’uomo che ha ucciso la moglie(parrucchiera di 60 anni) ail 6 dicembre del 2022 a San Stino di Livenza (Venezia). I 26 anni chiesti dalla Procura sono infatti sembrati “troppo pochi” ai giudici. Leggi anche: Prende a martellate la moglie e le strappa un orecchio a morsi: arrestato 40enne La sentenza sul femminicidio diDunque, secondo quanto riportano fonti locali, la Procura aveva chiesto 26 anni per l’omicidio e altri quattro per le violenze subite negli anni da, riconoscendo le attenuanti generiche così come aveva richiesto la difesa di Pitteri. Ma la Corte d’Assise ha invece respinto queste richieste, decidendo di passare dai potenziali 30 anni di reclusione. I giudici hanno anche stabilito che l’uomo dovrà pagare un risarcimento provvisionale (sarà il Civile a stabilirne l’esatta entità) di 100mila euro per ciascuna delle due figlie della coppia.