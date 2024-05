Cina | Yunnan - veduta aerea del fiume Jinsha

Inter, le preoccupazioni di Moratti su Oaktree spaventano i tifosi - Top News - Lo scetticismo dei tifosi sul web Il web è un fiume in piena: 'Moratti ha preso in carico la ... Infatti in Cina è ai ferri'. sportevai

Questo antico teschio cinese potrebbe far luce sull'origine di Homo sapiens - ...è stato però trovato in tutt'altra regione della Cina ed è molto più recente. Secondo la paleontologia ufficiale, Homo longi sarebbe vissuto nella provincia di Heilongjiang , (che significa Fiume del ... tech.everyeye