Chris Hemsworth - il discorso di Downey jr e degli Avengers per la Stella sulla Walk of Fame è epico

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giovedì 23 maggio,ha ricevuto la suaHollywoodOf, ed è stato onorato dagli amici e colleghi del Marvel Cinematic Universe, nel corso della solenne cerimonia di consegna dell’onorificenza. RobertJr. in testa, alcuni fra i più importanti membrihanno reso omaggio a “Thor”, fra lazzi, battute e discorsi più seri. Ad aprire le danze, come ci racconta Variety, è stato proprioJr, che ha chiesto ai suoi colleghi di definirein una frase. Le risposte sono state davvero impagabili. Jeremy Renner: “Straordinariamente e irritantemente fantastico”Mark Ruffalo: “Il mio amico del lavoro”Scarlett Johansson: “Una primadonna dal cuore d’oro”Evans: “Il secondomigliore che ci sia” Successivamente,ha proseguito ilsu toni più seriosi, ma sempre con la consueta ironia lodando il collega per la sua professionalità sul set: “Ho scritto tutti i miei commenti personalmente, ragion per cui saranno piuttosto perspicaci e brillanti.