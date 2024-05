Chiara Ferragni e Fedez mettono in vendita la villa sul lago di Como | era la casa dei sogni dei Ferragnez

(Di giovedì 23 maggio 2024) È la fine della favola e delladeihanno deciso di mettere inla splendida dimora suldiche avevano acquistata un anno fa. L’annuncio suMatilda – così si chiama in onore del cane di, morto un anno fa – è stato pubblicato dall’agenzia immobiliare Chiusano: 350 metri quadri distribuiti su tre piani, sette sale, quattro camere da letto e tre bagni. Le foto non lasciano dubbi: è lada cui, fino a pochi mesi fa, iproiettavano l’immagine di agiata e felice famiglia. “Il nostro sogno”, aveva scritto lo scorso luglio. La dimora, situata nel comune di Pognana Lario, a poca distanza dalla celebredi George Clooney, era stata acquistata dalla coppia per la cifra di 5 milioni di euro. L’attuale prezzo è lapidario: trattativa riservata. Nella descrizione che accompagna l’annuncio si legge: “Sulla splendida cornice deldi, lussuosa dimora, progettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, caratterizzata da uno stile classico in perfetta armonia con la semplicità, dove la parola d’ordine è luce.

