Chi si qualifica alle coppe dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League | le possibili 9 squadre

Roma, 23 maggio 2024 – Il trionfo dell’Atalanta in Europa League nella finale contro il Bayer Leverkusen fa felice tutto il calcio italiano, che grazie alla straordinaria tripletta di Lookman torna a vincere un trofeo internazionale. sport.quotidiano

La Spagna si è innamorata dell'Atalanta: "Erano un club di provincia, ora sono tra le big" (Marca) - (Photo by Paul ELLIS / AFP) L'Atalanta ha vinto l'Europa League contro il Bayer Leverkusen 3 - 0. ... alla fine, è riuscita a conquistare un titolo che ha coronato la brillante 'era Gasperini ' dopo ...

La vittoria dell'Atalanta in Europa League ha già cambiato la storia del calcio italiano - ... ha ammesso Gasperini in conferenza stampa, parlando poi del "Chelsea di Tuchel, che ha giocato a 3 dopo averci sfidato con il PSG". E poi "il Real a tre contro di noi", e "tante squadre in Europa". ...