Chi era Goliarda Sapienza - autrice di L’arte della gioia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il nome diè collegato a, un romanzo dalla forza narrativa dirompente in grado di parlare, probabilmente per primo, di libertà di genere. E che è diventato una serie di Sky, diretta da Valeria Golino e presentata a Cannes ’24, disponibile dal 30 maggio. La sua personalità, però, non può essere certo incasellata solo all’interno di una specifica professionale., infatti, deve essere definita in molti e diversi modi come libera pensatrice, entusiastavita e ne sperimentatrice. Per non parlare delle forti passioni amorose che l’hanno sempre sconvolta senza alcuna distinzione di genere. Una donna libera e moderna, dunque, che ha attraversato alcuni dei decenni più difficili del novecento per quanto riguarda la condizionedonna senza mai dimenticare di esprimere la propria opinione. Una famiglia di liberi pensatori, attrice, scrittrice e sceneggiatrice – Fonte: La Repubblica PalermoAlcuni talenti nascono dalla repressione altri dalla stimolazione familiare.