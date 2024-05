Chi è Tecla Insolia - la protagonista de L’arte della gioia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 23 maggio 2024)è una cantante ed attrice nata a Varese il 3 gennaio 2004. Il che vuol dire che ha compito da pochi mesi vent’anni ma, nonostante la sua giovane età, ha già all’attivo diverse esperienze interessanti. Dal punto di vista artistico, infatti, per lei tutto è iniziato a soli 5 anni quando, seguita da Gianni Nepi, studia presso la Woodstock Academy. A 10, invece, ha partecipato alle attività dell’associazione artistica fondata da Gianni Martorella. Tra i diversi palcoscenici che la vedono esibirsi c’è quello di Castrocaro, che rappresenta un vero e proprio lancio quello ben più in vista di Sanremo. Nel 2019, infatti, vince l’edizione di Sanremo Young con il brano “8 marzo”, arrivando in gara a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, dove riesce a classificarsi al secondo posto.al festival di Cannes – Fonte Vogue ItaliaLa musica, però, non è la sua unica passione.