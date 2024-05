Chi è Anbeta Toromani - ex ballerina di ‘Amici’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Di recente laè stata ospite di ‘Verissimo’ condotto da Silvia Toffanin. La sua partecipazione al talk show pomeridiano del weekend è stata un’occasione per ripercorrere le tappe principali del suo percorso artistico. Albaniaè nata a Tirana nel 1979. Il suo compleanno è il 2 aprile. È stato nel suo Paese natale cheha iniziato ad appassionarsi per la danza. Ha mosso presto i suoi primi passi sulle punte e col tutù, a soli 5 anni. Si è poi diplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza. Successivamente ha continuato a studiare a Baku, in Azerbaijan. Rientrata a Tirana, diventa primadel Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera della città, facendo la protagonista di celebri balletti come ‘Giselle’, ‘Carmen’ e ‘Cenerentola’.Era il 2002 quandoha fatto il suo esordio nelle reti televisive italiane come allieva nella scuola didi Maria De Filippi.