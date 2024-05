Che cosa c’è dietro la scogliera? Ricardo Aleodor Venturi vi stupirà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) A dargli vita è stato il tratto di un disegno, per poi srotolarsi in un lavoro e sbocciare nelle vesti di installazione. Quando il respiro si calma e di botto ci ritroviamo in apnea, ma “Chec’èla?“, questa è la domanda, o meglio, il titolo della mostra dell’artistaa cura di Lucia Camela che inaugurerà domani alle ore 17 nella Scuola-Museo IC Olivieri. "Questo progetto parte da un’idea cheha proposto alla scuola, ovvero organizzare dei laboratori e delle uscite al mare per affrontare argomenti attuali quali la sostenibilità – spiega Lucia Camela, curatrice –.I laboratori con i ragazzi, iniziati due anni fa, sono risultati di tale importanza da essere scelti per la realizzazione del progetto del quartiere di Pantano per Pesaro Capitale della Cultura 2024". Un’idea ma anche una sfida che ha visto in prima persona lavorare gli studenti e fare diventare la scuola una finestra sull’arte dove i veri artisti o custodi delle opere saranno i ragazzi stessi.