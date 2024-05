Charlene di Monaco | chi è l’uomo che ha riacceso la sua passione per lo sport

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Motori, nuoto, beneficenza. Una triade perfetta per gli appassionati diche non rinunciano a fare del bene. A, il 22 maggio, è diventata realtà sotto gli occhi didicon la celebre e ormai tradizionale «Operazione Poseidon». Di cosa si tratta? Riassumiamo brevemente. A pochi giorni dal Gran Premio di Formula Uno di, l’apneista monegasco Pierre Frolla è solito tuffarsi in profondità nelle acque del Mediterraneo antistanti il Museo Oceanografico per recuperare la bandiera che darà il via alla competizione motoristica. Lo ha fatto anche quest’anno. La bandiera, autografata dalla principessa e, nei prossimi giorni, dai piloti di Formula Uno, sarà messa all’asta e il ricavato verrà devoluto alla PrincessFoundation, la fondazione della moglie del principe Alberto.