Cenni | Il Pd lo promette ogni volta che si vota

(Di giovedì 23 maggio 2024) "La hit parade delle campagne elettorali del Pd non cambia mai: al primo posto c’è sempre il tram dei desideri, un disco rotto che nessuno ascolta più, una promessa che proprio in questi giorni compie 15 anni e alla quale faccio tanti auguri". Gianni, candidato sindaco del centrodestra, a stretto giro di posta commenta così l’annuncio sulla metrotramvia Pecci - Peretola fatto ieri mattina dal presidente Giani, dalla candidata sindaca Bugetti e dal sindaco uscente Biffoni. "Sono passati più di venti anni da quando, per la prima, il Pd iniziò a parlare di questa teoria, che poi è stata trasformata in una promessa che ciclicamente, adcampagna elettorale, viene rispolverata, rinfrescata e riproposta per poi essere messa di nuovo nel cassetto per l’occasione successiva – dice Gianni–. Stala pennellata di fresco è l’annuncio propedeutico ad un altro annuncio: la partecipazione ad un bando del ministero delle Infrastrutture per un finanziamento basato però solo su una ipotesi di progetto.

