Caso Liguria - Toti interrogato per quasi 9 ore | depositata una memoria

Via il redditometro, ora Ia e incroci contro l'evasione - Via il redditometro, ora Ia e incroci contro l'evasione - La nuova versione del redditometro targata Maurizio Leo non ha avuto gran fortuna: il viceministro dell'Economia ha infatti firmato un atto di indirizzo con cui di fatto ha bloccato l'entrata in ... ansa

Inchiesta Liguria, Giovanni Toti risponde ai pm e respinge le accuse: interrogatorio fiume - Inchiesta Liguria, Giovanni toti risponde ai pm e respinge le accuse: interrogatorio fiume - Giovanni toti ascoltato dai pm a seguito delle accuse mosse a suo carico dalla procura di Genova: dallo scorso 7 maggio si trova ai domiciliari. Centinaia le domande poste al governatore ... msn

Inchiesta Genova: finito dopo quasi 9 ore l'interrogatorio di Toti. Depositatata una memoria di 17 pagine - Inchiesta Genova: finito dopo quasi 9 ore l'interrogatorio di toti. Depositatata una memoria di 17 pagine - E’ terminato dopo quasi nove ore l’interrogatorio fiume del presidente della Regione Liguria Giovanni toti, che si trova ancora nella caserma del Roan ... gazzettadelsud