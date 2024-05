Carolina Sansoni è la fidanzata di Tommaso Paradiso - l’amore vero dopo la storia tossica del passato | Relazione morbosa e ossessiva

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chi è ladi? Intervistato da One More Time Podcast, il cantautore ha svelato una pagina dolorosa della sua vita privata dedicata alè ladiAvevo 17-18 anni quando mi fidanzai per la prima volta. Siamo stati insieme per 4-5 anni, non ricordo esattamente. E lei veramente mi distrusse la vita in quegli anni, era. Lì sono stato veramente male. A 22-23 anni mi lasciai con questa ragazza e riscoprii il mondo, riscoprii la musica, la vita, la gioia., oggi 39enne, ha raccontato anche la sua infanzia senza il padre: Avevo sempre conosciuto solo la felicità, quindi quando nella mia vita è subentrato il nero, il buio, sono andato in paranoia, panico totale. Nessun avvenimento trascendentale, solo un cambio nello stato d' animo. Oggi il cantante è felicissimo con l’attuale: Di lei il cantante ha detto in un' intervista concessa a Io Donna ha svelato: Se sei veramente innamorato, se ti attraversa un amore reale e sincero, i pezzi vengono da soli.