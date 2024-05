Carlo Acutis diventerà santo | Papa Francesco autorizza la canonizzazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) La svolta attesa dai numerosissimi fedeli è giunta. I beatie Giuseppe Allamano saranno santi. Lo ha deciso, cheto il prefetto per le Cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro, a promulgare i decreti sui miracoli attribuiti ai due beati. Saranno santi, lo studente morto a soli 15 anni beatificato dail 10 ottobre 2020, e il beato Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata. Per quanto riguarda, morto a 15 anni, è stata ritenuta miracolosa la guarigione di un bambino brasiliano di sei anni affetto da pancreas anulare, una rara anomalia congenita del pancreas, evidenziata da un esame clinico nel 2012, che avrebbe potuto essere corretta solo con un intervento chirurgico. Il 12 ottobre 2013 nella chiesa brasiliana di San Sebastiano era in corso la benedizione con una reliquia di

La Chiesa di Assisi in festa per Acutis che sarà santo - La Chiesa di Assisi è in festa per l'annuncio del Papa che sarà santo Carlo Acutis, lo studente morto a soli 15 anni beatificato il 10 ottobre 2020 e il corpo del quale è in una tomba a Santa Maria Maggiore, nella città umbra.

