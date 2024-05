Carboni e la Ternana all’inferno - il Bari si salva | vittoria netta a Terni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilvince il trasferta 3-0 sul campo dellae simantenendo la Serie B. Per, proprietà Inter, e ladiscesa in Serie C. PUGLIESI SALVI ? Ava in scena il ritorno della sfida playout per evitare la retrocessione in Serie C tra. Si riparte dall’1-1 dell’andata. Nellagioca dall’inizio Franco, giocatore argentino di proprietà dell’Inter titolare inamovibile della squadra di Breda. Il, contestatissimo per la negativa presidenza De Laurentiis, cerca quantomeno la salvezza dopo che lo scorso anno si trovò ad un minuto dalla Serie A, poi svanita per mano di Pavoletti e del Cagliari di Claudio Ranieri. L’approccio della squadra pugliese è ottimo, tant’è che chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Sibilli. Nella ripresa, dopo sette minuti Ricci trova il 2-0. Al 65?, ci pensa ancora Sibilli a calare il tris e chiudere la partita.