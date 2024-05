‘Capitani per sempre’ - libro e premio con il Memorial Juliano alla Canottieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn pomeriggio interamente dedicatopassione per il calcio con due eventi in uno dedicati alle figure mitiche dei Capitani. Martedì 28 maggio, alle ore 17, nel salone dedicato a Carlo de Gaudio, dove tra centinaia di Trofei il glorioso CircoloNapoli vive i suoi momenti più suggestivi, ecco al proscenio le indimenticabili figure dei condottieri che hanno fatto innamorare milioni di appassionati del Napoli e dei grandi club italiani raccontati nelCapitani per sempre di Gianfranco Coppola. Storie emozionanti che toccheranno i cuori e che saranno esaltate con la prima edizione delCapitani per sempre che prende spunto dstoria del mitico Antonio, un omaggio dedicatomemoria del grande calciatore azzurro, capitano indimenticabile, recentemente scomparso. Il, promosso dFigc – Lega Nazionale Dilettanti della Campania e dall’Ussi Campania Gruppo Felice Scandone avrà come protagonisti due storici azzurri che hanno scritto pagine immense della storia del Napoli e del calcio italiano: Giuseppe Bruscolotti, erede di, e Ciro Ferrara, a lungo primattore anche nel Club Italia.