CANCEL CULTURE

Tra poco più di due mesi, a Parigi, inizieranno le Olimpiadi 2024. Si tratta della trentatreesima edizione della più grande e importante manifestazione sportiva del mondo. Piena di elementi particolari che la rendono un evento molto significativo sotto diversi aspetti, non solo attinenti alle varie discipline in cui gli atleti si sfidano per conquistare ambitissime medaglie.

Il regista Paul Schrader ha svelato che ha contattato Kevin Spacey perché vuole fargli interpretare Frank Sinatra in un film biografico. Paul Schrader ha difeso Kevin Spacey sostenendo che sarebbe perfetto per il ruolo di Frank Sinatra in un film biografico, sottolineando che le accuse che gli sono state rivolte negli ultimi anni non dovrebbero avere delle conseguenze sulla sua carriera.

