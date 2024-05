Campi Flegrei - il nuovo sciame sismico e le 350 case autorizzate dal comune di Bacoli in zona

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il governo stanzia 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici dei. E valuta anche di aiutare economicamente chi vuole lasciare l’area. Ma intanto ailautorizza 350 nuove. E mentre si conclude loiniziato il 20 maggio, ne inizia un altro con la scossa di magnitudo 3.6 di ieri, 22 maggio. «La dinamica generale non cambia», ha spiegato Mauro De Vito dell’Osservatorio Vesuviano. «Il suolo si sta deformando. La velocità di deformazione media di 2 centimetri al mese è stabile da 40 giorni e si riflette nell’aumento di sismicità, confrontabile a quella dell’autunno scorso», aggiunge. Intanto il piano di evacuazione lo sta definendo il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci: «Bisogna essere pronti a tutto». Gli 80 mila da aiutare e i soldi Gli abitanti dell’area colpita dal bradisismo nella suarossa sono circa 80 mila.

