Calendario Wta 2024 | le date di tutti i tornei mese per mese

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilcompleto Wta della stagione. Tutto pronto per una nuova stagione tennistica, con le migliori giocatrici del pianeta che andranno a caccia di Iga Swiatek, che con il successo nelle WTA Finals si è ripresa la prima posizione mondiale a discapito di Aryna Sabalenka. La bielorussa vuole riprendersi il trono, ma arriva a grande velocità anche Coco Gauff, protagonista di una seconda parte di 2023 formidabile. Per quanto riguarda i colori azzurri, a partire da numero uno sarà Jasmine Paolini, che punta a solidificare un ranking tra le prime 30 del mondo. Anche Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto partiranno da più o meno top-50, mentre Lucia Bronzetti e Camila Giorgi sono poco più indietro. Di seguito tutte le informazioni utili suiATPTUTTE LE ENTRY LIST DELWTA29 dicembre-7 gennaio —> United Cup (PARTECIPANTI) 31 dicembre-7 gennaio —> Wta 500 Brisbane (ENTRY LIST) 1-7 gennaio —> Wta 250 Auckland (ENTRY LIST) 8-13 gennaio —> Wta 500 Adelaide (ENTRY LIST) 8-13 gennaio —> Wta 250 Hobart (ENTRY LIST) 14-28 gennaio —> Australian Open (ENTRY LIST) 29 gennaio-4 febbraio —> Wta 500 Linz (ENTRY LIST) 29 gennaio-4 febbraio —> Wta 250 Hua Hin (ENTRY LIST) 5-11 febbraio —> Wta 500 Abu Dhabi (ENTRY LIST) 5-11 febbraio —> Wta 250 Cluj-Napoca (ENTRY LIST) 11-17 febbraio —> Wta 1000 Doha (ENTRY LIST) 18-24 febbraio —> Wta 1000 Dubai (ENTRY LIST) 26 febbraio-3 marzo —> Wta 500 San Diego (ENTRY LIST) 26 febbraio-3 marzo —> Wta 250 Austin (ENTRY LIST) 6-17 marzo —> Wta 1000 Indian Wells (ENTRY LIST) 19-30 marzo —> Wta 1000 Miami (ENTRY LIST) 1-7 aprile —> Wta 500 Charleston (ENTRY LIST) 1-7 aprile —> Wta 250 Bogotà (ENTRY LIST) 15-21 aprile —> Wta 500 Stoccarda (ENTRY LIST) 15-21 aprile —> Wta 250 Rouen (ENTRY LIST) 24 aprile-4 maggio —> Wta 1000 Madrid (ENTRY LIST) 7-18 maggio —> Wta 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia) (ENTRY LIST) 19-25 maggio —> Wta 250 Rabat (ENTRY LIST) 19-25 maggio —> Wta 250 Strasburgo (ENTRY LIST) 26 maggio-9 giugno —> Roland Garros (ENTRY LIST) 10-16 giugno —> Wta 250 ‘s-Hertogenbosch (ENTRY LIST) 10-16 giugno —> Wta 250 Nottingham (ENTRY LIST) 17-23 giugno —> Wta 500 Berlino (ENTRY LIST) 17-23 giugno —> Wta 250 Birmingham (ENTRY LIST) 23-29 giugno —> Wta 500 Eastbourne 23-29 giugno —> Wta 250 Bad Homburg 1-14 luglio —> Wimbledon (ENTRY LIST) 15-21 luglio —> Wta 250 Budapest 15-21 luglio —> Wta 250 Palermo 21-26 luglio —> Wta 250 Amburgo 21-16 luglio —> Wta 250 Praga 24-31 luglio —> Wta 250 Varsavia 28 luglio-4 agosto —> Giochi Olimpici Parigi 29 luglio-4 agosto —> Wta 500 Washington 6-12 agosto —> Wta 1000 Toronto 13-19 agosto —> Wta 1000 Cincinnati 19-24 agosto —> Wta 500 Monterrey 19-24 agosto —> Wta 250 Cleveland 26 agosto-8 settembre —> US Open 9-15 settembre —> Wta 500 Guadalajara 9-15 settembre —> Wta 250 Monastir 16-22 settembre —> Wta 250 Ningbo 16-22 settembre —> Wta 500 Seoul 25 settembre – 6 ottobre —> Wta 1000 Pechino 7-13 ottobre —> Wta 1000 Wuhan 14-20 ottobre —> Wta 500 Zhengzhou 14-20 ottobre —> Wta 250 Osaka 21-27 ottobre —> Wta 500 Tokyo 21-27 ottobre —> Wta 250 Guangzhou 28 ottobre-3 novembre —> Wta 250 Hong Kong 28 ottobre-3 novembre —> Wta 250 Merida 28 ottobre-3 novembre —> Wta 250 Nanchang DA DEFINIRE —> WTA Elite Trophy 3-10 novembre —> WTA Finals SportFace.

