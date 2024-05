Calendario Mondiali judo 2024 oggi | orari giovedì 23 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)23, quinta giornata deidi. Sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) saranno di scena i cosiddetti “pesi massimi” e quindi tecnica e potenza la faranno da padrone nei match inma. Saranno tre, quindi, le categorie individuali di peso previste: -100 e +100 kg maschile; +78 kg femminile. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 10.00 A tenere alto il vessillo italico saranno Gennaro Pirelli nei -100 kg e Asya Tavano nei +78 kg. Il napoletano, reduce dal terzo posto degli Europei, andrà in cerca di un bel risultato in questa rassegna iridata per continuare la sua scalata nel ranking e proiettarsi alle Olimpiadi di Pariginel modo migliore. Le qualità non mancano, ma servirà esprimere continuità. Per quanto riguarda Tavano, la vittoria nel Grand Slam di Dushanbe ha dato sicuramente fiducia e in un contesto così prestigioso si andrà a caccia di una conferma anche per testarsi in vista dell’obiettivo più importante, ovvero della competizione a Cinque Cerchi di quest’estate.