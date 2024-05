Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv | orari 23 maggio - programm - streami -g, italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)giovedì 23va in scena la seconda giornata di gare aglidi. Prosegue l’avventura a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena le qualificazioni per le individualiste seniores. Le atlete saranno impegnate con cerchio e palle nella prima metà del turno eliminatorio: le migliori otto staccheranno il pass per le finali di specialità di domenica, naturalmente incomincia anche il cammino nel corso generale individuale (domani spazio a clavette e nastro). L’Italia scenderà in pedana con tre azzurre pronte a prendersi la scena. C’è grandissima attesa per Sofia Raffaelli, vice campionessa del mondo sul giro completo che ha tutte le carte in regola per fare sognare gli appassionati del Bel Paese. La fuoriclasse marchigiana inizierà la sfida con le altre big della rassegna continentale, a cominciare dalla tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo). Inanche Milena Baldassarri e Tara Dragas.