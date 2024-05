Calciomercato Milan - offerta folle per Leao | è lui il sacrificio per finanziare il mercato?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nella settimana che porta all’ultima giornata della Serie A 2023-2024, arriva un rumor diche riguarda il. Uno di quelli piuttosto scottanti. L’Arabia Saudita avrebbe messo gli occhi su Rafael. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese “O Jogo”, uno dei più autorevoli del Paese, i rossoneri potrebbero ricevere a breve una maxidall’Arabia Saudita per il campione portoghese. Particolarmente interessata al calciatore sarebbe l’Al-Hilal, club arabo che vanta tra le sue file Koulibaly, Milinkovic-Savic, Neymar, Renan Lodi, Ruben Neves, Bono, Malcom e Mitrovic. Il club saudita vorrebbe aggiungere nuove stelle alla propria rosa per fare bella figura nel Mondiale per Club che si giocherà nella prossima stagione. La clausola die ildelVeniamo all’aspetto principale della questione: il prezzo. In Arabia Saudita i club non hanno problemi di soldi maha una clausola da 175 milioni all’interno del proprio contratto.

