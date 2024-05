Calciomercato com – De Ketelaere manda un messaggio al Milan | Voglio vincere altri trofei con l’Atalanta|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-23 09:00:00.com riporta quanto segue: Charles Deè stato uno dei protagonisti del trionfo del’Atalanta in Europa League: sotto l cielo di Dublino la squadra di Gasperini ha vinto 3-0 in finale contro un Bayer Leverkusen che non perdeva da 51 partite di fila. Il trequartista belga ha commentato così la vittoria: “Il primo tempo è stato molto intenso, abbiamo pressato tutti e undici per andarli a prendere. Lookman ha fatto due bei gol nel primo tempo, poi è arrivato il terzo. Gli ho detto che lui è stato l’uomo partita“. QUANTO GUADAGNA ILDAL RISCATTO DI DEVITTORIA EUROPA LEAGUE – “E’ bellissimo e mi sento orgoglioso. Io ho provato a fare sempre il mio lavoro, partita dopo partita. Sono cresciuto tanto e sto mostrando le mie qualità. Se l’Atalanta puòlo scudetto? Sarebbe stupido pensarci adesso, al momento sono contento di aver vinto l’Europa League e basta”.