Calciomercato - accordo Palmeiras-Chelsea per Estevao | 62 milioni di euro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mancherebbero solo le firme, maavrebbero raggiunto undi massima per il trasferimento a Londra, nell’estate del 2025, del 17enne(chiamato anche Messinho). Si parla di una cifra di circa 62di, di cui solo il 70% al, dato che il restante 30% del cartellino è di proprietà della famiglia del calciatore, che quindi incasserà poco più di 18di. Come già accaduto con Endrick e il Real Madrid, il giovane brasiliano lascerà la Nazione soltanto dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Nell’che ilottenuto che prima di andarsene giochi con il suo attuale club, e non con il, il Mondiale per club Fifa, a 32 squadre, che si disputerà nell’estate del prossimo anno negli Usa. SportFace. .