Calcio - La coppa toscana di promozione all’atto finale Il San Vitale Women lancia la sida alla Casolese

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo aver festeggiato la salvezza della squadra maschile nel campionato di Seconda Categoria, il Sansi trova adesso ad applaudire e ha tifare per la propria compagine femminile. Il Sandel patron Danilo Lorieri (nella foto), infatti, grazievittoria ottenuta domenica nell’ultima partita di qualificazione ha terminato in testaclassifica il girone A dellaconquistando ladella competizione nella categoria. La finalissima verrà disputata oggi alle ore 18,30 al campo “Bozzi“ di Firenze, teatro di tutte le finali federali, e vedrà il Sanimpegnato contro ladi Siena. Il viatico del team guidato dal mister Fabio Barsottini sin qui è stato ottimo con 23 gol realizzati nelle 8 partite giocate e solo 8 subiti. Le giocatrici, condotte dcapitana Masetti, sono state tutte importanti per il contributo e la dedizione che hanno datocausa biancazzurra ma fra tutte spiccano la sempre presente Giannarelli, che ha giocato tutti i 720 minuti delle 8 partite, e le due bomber: Tonelli, che con 7 gol ha vinto la classifica di capocannoniere del Torneo, e Ricci, con 6 reti realizzate in sole 4 partite.