Calcio | il Bari sbanca il Liberati e resta in Serie B - Ternana in C

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dai quasi festeggiamenti per la promozione inA, alla doccia fredda dell’ultimo minuto ‘regalata’ da Pavoletti. Poi una stagione da incubo con il rischio addirittura della retrocessione inC. Sono stati due anni travagliati per ilche però oggi potrebbe aver posto fine ad un incubo. Nella finale playout di ritorno contro laè riuscito ad imporsi per 0-3. Un gol nel primo tempo e due nel secondo: prima la perla di capitan Di Cesare, colui che forse se la meritava più di tutti questa salvezza, poi quello realizzato da Ricci ad inizio ripresa e infine il colpo del KO lo ha inflitto Sibilli. Ilsfiora il baratro e poi si rialza: 0-3 allaB mantenuta (Credit foto – SSCpuò tirare un gran sospiro di sollievo. Dopo aver avuto i tremori per una retrocessione in C che sarebbe stata clamorosa, visto l’andamento dello scorso anno, si è rialzato e ha dimostrato di poter mantenere laB.

