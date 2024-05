Cagliari-Fiorentina - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024)è una partita valida per la trentottesima giornata diA e si gioca giovedì alle 20:45:ni,, diretta tv,g. La mente di tifosi, allenatore e giocatori dellaè già rivolta alla finale di Atene. Nella capitale greca, tra una settimana, la Viola tenterà di sollevare quello che sarebbe il suo primo trofeo continentale dagli anni ’60 del secolo scorso. Un’attesa che, giorno dopo giorno, sta diventando spasmodica nel capoluogo toscano. Nzola e Dodò – IlVeggente.it (Lapresse)C’è tanta voglia di rimuovere dai ricordi la beffarda sconfitta rimediata un anno fa nella finalissima, sempre di Conference League, con il West Ham. Stavolta a contendere la coppa ai gigliati sarà l’Olympiacos dell’ex Jovetic, che in semifinale a sorpresa ha eliminato il favoritissimo Aston Villa. Prima di focalizzarsi sul match che può valere una stagione, tuttavia, la squadra di Vincenzo Italiano deve assicurarsi uno degli ultimi piazzamenti europei, un “paracadute” nel caso in cui le cose dovessero andare male in Grecia.