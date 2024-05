Cagliari-Fiorentina 3-2 | la decide Arthur al 103' dal dischetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - All'Unipol Domus ilin un clima di festa per celebrare la salvezza davanti al proprio pubblico, oltre a salutare Claudio Ranieri, riceve lanell'ultima giornata della Serie A 2023/2024. Dall'altra parte la squadra di Italiano vuole i tre punti per avere la certezza della qualificazione europea, senza dimenticare l'impegno del prossimo mercoledì 29 maggio contro l'Olympiacos nella finale di Conference League. Lato formazioni, Ranieri fa a meno dello squalificato Dossena, oltre ai lungodegenti Jankto e Makoumbou, al loro posto dentro Luvumbo con Viola e Nandez dal primo minuto e Obert dietro a far coppia con Mina, ex di serata. La viola risponde con i titolarissimi, eccezion fatta per Sottil infortunato che viene sostituito da Castrovilli. Tutti agli ordini di Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Primo tempo Prova a farsi vedere in avanti ilcon Luvumbo che crossa dalla sinistra dentro l'area dove ci sono Lapadula e Nandez, il primo svirgola e cade a terra reclamando un rigore ma non si è accorto che il giocatore con cui si è scontrato è proprio il compagno di squadra.