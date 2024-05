Cagliari-Fiorentina 2-3 - sussulto viola al 103' Sarà Europa anche l' anno prossimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 - Serviva una vittoria per blindare l'ottavo posto e vittoria, seppur sofferta, è arrivata. Lasi impone aper 3-2. Il gol vittoria lo segna Arthur su rigore al 103esimo minuto. Ma riavvolgiamo il nastro della serata. Nell'immediato pre partita il livello delle emozioni ha toccato vette altissime. Il saluto della Unipol Domus a Claudio Ranieri ha fatto letteralmente piangere il tecnico romano, tributato con un lungo applauso da tutto lo stadio, compresi i giocatori dellae mister Italiano. Cori e striscioni, momento davvero toccante., le foto della partita Italiano se la gioca con diversi 'big' in campo dal primo minuto. Evidentemente era troppo lo stacco tra il Napoli e la finale di Atene. Così in campo va Terracciano fra i pali, con Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa. A centrocampo Mandragora con Bonaventura.