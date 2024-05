Cagliari-Fiorentina 2-3 - Ranieri saluta e si rivolge ai tifosi | State vicino a questi ragazz - amano l’Isola

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Voglio ringraziarvi, quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo fatto tutti insieme. Mi ricordo quando sono arrivato un anno fa, ho chiesto un aiuto a voi. Solo con voi potevamo fare quello che abbiamo fatto, sia l’anno scorso, sia quest’anno. Dovete sempre starei, finché vi daranno tutto in campo. Potranno sbagliare, ma non molleranno mai. Con voi alle loro spalle daranno sempre il massimo.i pensano al, ai. Sanno tutte le difficoltà che affrontate per starciin trasferta. Questa è la miglior spinta che un giocatore possa avere, sapere che dietro c’è un popolo”. Così il tecnico del, Claudio, si è rivolto ainella passerella finale in suo onore al termine dell’ultima partita sulla panchina rossoblù persa 3-2 contro la. Durante la cerimonia di saluto ci sonoanche le parole del presidente Tommaso Giulini, che ringraziandosi è così rivolto al tecnico: “Garbo, lealtà, determinazione e coraggio: i valori più belli dello sport.

"C'è da fare" festeggia il primo anno di vita - "C'è da fare" festeggia il primo anno di vita - Nel corso della serata sono stati raccolti 90.000 euro a sostegno del progetto ‘C'è da fare Safe Teen’, in collaborazione con l'ospedale Niguarda di Milano ... corrieredellosport

Italia, quanti esclusi eccellenti: ecco quelli bocciati da Spalletti - Italia, quanti esclusi eccellenti: ecco quelli bocciati da Spalletti - Come spesso succede in questi casi, a fare più notizia quando viene diramata la lista dei convocati per una grande manifestazione, come gli Europei, non sono i. calciomercato

Europee, costi alle stelle per le campagne elettorali. Tabelloni vuoti, restano i "santini" a buon prezzo - Europee, costi alle stelle per le campagne elettorali. Tabelloni vuoti, restano i "santini" a buon prezzo - Non siamo proprio in dirittura d'arrivo, ma neppure all'inizio della corsa. Eppure i cartelloni elettorali dei Comuni sui quali apporre i faccioni dei candidati, restano ancora ... ilgazzettino