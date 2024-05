Cagliari-Fiorentina 2-3 - Italiano | Importante reagir - Conference per premiare tifosi e società

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Abbiamo cercato di sfruttare le occasioni a nostra disposizione. Nei primi venti minuti del secondo tempo siamo entrati molli e abbiamo concesso troppo al. Poi ci siamo svegliati e siamo riusciti a portarla a casa. Siamo alla fine di una seriedi gare, è stata una bella reazione. Abbiamo dimostrato di avere ancora energie per mercoledì. Sapevamo di dover affrontare questa partita nel migliore dei modi. La partita sembrava già persa, ma c’è stata una buona reazione. Mi fa piacere anche l’esultanza dei ragazzi. A gennaio eravamo messi bene in classifica e in quel periodo abbiamo avuto un po’ di malasorte e di imprecisione. Arriviamo in una posizione che ci permette di restare in Europa, anche se c’è un po’ di rammarico”. A dirlo è il tecnico della, Vincenzo, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta 3-2 contro il. Sulla finale diLeague: “Spero di dare una grande gioia al popolo viola e ai ragazzi, che da due anni stanno trovando energie giorno dopo giorno.

Lazio, Sarri sul futuro: "Cerco qualcosa di stimolante. Mi piacerebbe..." - Lazio, Sarri sul futuro: "Cerco qualcosa di stimolante. Mi piacerebbe..." - Quale futuro per Maurizio Sarri "Il mio prossimo progetto deve essere arrapante", ha dichiarato qualche giorno fa il Comandante in un'interviste. Non mancano certamente le richieste ... lalaziosiamonoi

ITALIANO (DAZN), Futuro Ho parlato con la società - ITALIANO (DAZN), Futuro Ho parlato con la società - Nel post partita di cagliari-fiorentina, che ha regalato ai viola la possibilità di rigiocare almeno in Conference League per il terzo anno consecutivo, ha parlato ai microfoni di DAZN ... firenzeviola

Partita a Cagliari: rigore al 103' e la Fiorentina è sicura in Europa! | OneFootball - Partita a Cagliari: rigore al 103' e la Fiorentina è sicura in Europa! | OneFootball - Bonaventura, nel giorno della sua esclusione dalle convocazioni per gli Europei, eguaglia il suo record di marcature in Serie A. Il Cagliari però è tutto fuorché una squadra in vacanza e si getta in ... onefootball