Cagliari-Fiorentina 2-3 - Barak | Buona prov - ora testa all’Olympiacos

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Spero che la squadra faccia una grande prestazione e che porti a casa la coppa mercoledì. La partita contro ilci dà tanto, loro hanno fatto una grande partita. E’ stata una bellaa per noi e siamo contenti di essere riusciti a prenderci una vittoria. Anche chi è entrato dalla panchina ci ha dato un importante contributo. Sono orgoglioso di come si è comportata la squadra. Lafa sempre la differenza, contro chiunque si giochi. Il livello è molto alto e l’aspetto mentale farà la differenza anche mercoledì”. A dirlo è il centrocampista della, Antonin, ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta 3-2 in casa del. “Conference League? L’Olympiacos è una squadra forte e lo ha dimostrato. Sono stati bravi a battere Fenerbahce e Aston Villa. Loro giocheranno in casa, con un pubblico molto caldo, ma questo potrebbe mettergli addosso un po’ più pressione”.

