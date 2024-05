Caduta in diretta per Stefano De Martino - che finisce a terra tutto bagnato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024)Deoggi in Rai ha fatto il botto in tutti i sensi, prima con la firma del contratto che per quattro anni lo lega alla tv pubblica e poi con una bellain. Nell’ultima puntata di Staseraè Possibile,ne ha giocato a ‘crazy cup’, il pavimento era, ma lui noncurante del pericolo ha cominciato a correre perlo studio (sarà stato felice dopo l’offerta della Rai) e quando è arrivato sulle scale poste al centro del palco è scivolato a. Serata bagnata, serata fortunata. LadiDee la reazione dei social. Più che preoccuparsi per la, i telespettatori di Staseraè Possibile hanno apprezzato la visione di Decompletamentedopo lo scivolone. Ma “incidenti” a parte, basta fare un giro su Twitter e Instagram per vedere che il sentiment suè più che positivo, questo è davvero un periodo d’oro per il conduttore.