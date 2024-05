Bundesliga 2023 2024 | Bochum ko in casa con il Fortuna Dusseldorf nell’andata del playout

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilè a un passo dalla retrocessione in2. La squadra di Butscher crolla inper 3-0dello spareggio salvezza contro il. L’autogol di Hofmann (13?) indirizza il match verso gli ospiti. Klaus raddoppia al 64? e Engelhardt chiude i conti al 72?. Ora gli uomini di Thioune potranno gestire il vantaggio accumulato nella sfida di andata nella partita di ritorno, in programma il 27 maggio alle 20.30. SportFace. .

